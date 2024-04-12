(Удод) Анна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анна Пантелеймоновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

13.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905

Отец: Удод Пантелеймон Маркович

Мать: Удод Мелания Гордеевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Крещение
13.10.1905
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545 | Godparents:Крестьяне с.Петропавловки : Нестер Павлович Копылев и вдова Анна Федоровна Нимень
Смерть
Неизвестно
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