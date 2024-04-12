(Удод) Анна Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения13.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905
Отец: Удод Пантелеймон Маркович
Мать: Удод Мелания Гордеевна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Крещение
13.10.1905
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545 | Godparents:Крестьяне с.Петропавловки : Нестер Павлович Копылев и вдова Анна Федоровна Нимень
Смерть
Неизвестно