Удод Мелания Гордеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Удод Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович
Рождение
Около 1866
Рождение ребёнка
01.07.1891
Сын: Удод Илья Пантелеймонович
Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Удод Пантелеймон Маркович
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно