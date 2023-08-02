Удод Лукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Лукия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Удод Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Кошель Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Рождение ребёнка
Около 26.03.1818

Дочь: Тесеева Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Фома Филиппов

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Димид Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Удод Родион Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович

Смерть
Неизвестно