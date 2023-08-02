Удод Лукия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кошель Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Рождение ребёнка
Около 26.03.1818
Дочь: Тесеева Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Удод Фома Филиппов
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Удод Филипп Евфимович
Смерть
Неизвестно