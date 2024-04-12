Удод Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти06.12.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мария Григориева
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
26.05.1807
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
29.08.1811
Сын: Удод Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Нечипайло Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
07.08.1823
Сын: Удод Дементий Григорьевич
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна
Смерть
06.12.1862
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.,зап.№ 81, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1084
Похороны
08.12.1862
Бракосочетание
До 1900
Жена: Удод Дарья Иоанновна