Удод Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Григорий Филиппович

Удод Григорий Филиппович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

06.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Удод Фотий Александрович

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мария Григориева

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
26.05.1807

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
29.08.1811

Сын: Удод Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Нечипайло Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
07.08.1823

Сын: Удод Дементий Григорьевич

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Удод Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Удод Дарья Иоанновна

Смерть
06.12.1862
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.,зап.№ 81, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1084
Похороны
08.12.1862
Бракосочетание
До 1900

Жена: Удод Дарья Иоанновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close