(Удод) Мария Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Удод Григорий Филиппович
Мать: Удод Дарья Иоанновна
Бракосочетание
25.01.1821
Рождение ребёнка
19.12.1822
Отец ребёнка: Шкода Феодор Онисимов
Рождение ребёнка
01.09.1837
Дочь: Устиния Феодорова
Отец ребёнка: Шкода Феодор Онисимов
Смерть
Неизвестно