(Удод) Мария Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Мария Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Удод Григорий Филиппович

Мать: Удод Дарья Иоанновна

Бракосочетание
25.01.1821

Муж: Шкода Феодор Онисимов

Рождение ребёнка
19.12.1822

Сын: Шкода Игнатий Феодоров

Отец ребёнка: Шкода Феодор Онисимов

Рождение ребёнка
01.09.1837

Дочь: Устиния Феодорова

Отец ребёнка: Шкода Феодор Онисимов

Смерть
Неизвестно
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