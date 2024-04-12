Удод Дарья Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мария Григориева
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
26.05.1807
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
29.08.1811
Сын: Удод Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Нечипайло Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
07.08.1823
Сын: Удод Дементий Григорьевич
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович
Бракосочетание
До 1900
Смерть
Неизвестно