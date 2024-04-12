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Удод Дарья Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Удод Фотий Александрович

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мария Григориева

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
26.05.1807

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
29.08.1811

Сын: Удод Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Молитвенный дом с.Петропавловки,м/к 1811г.зап.№ 27, ГАЗО,Ф - 246-1-15 кадр № 0192
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Нечипайло Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
07.08.1823

Сын: Удод Дементий Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Удод Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Филиппович

Бракосочетание
До 1900

Муж: Удод Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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