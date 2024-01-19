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Удод Иоанн Григорьевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Удод Григорий Филиппович

Мать: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
06.07.1903

Сын: Удод Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Евдокия Афанасьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Марфа Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Евдокия Афанасьевна

ГАЗО,Ф-5593-3-778,м/к-1905г.лист № 11,зап.№ 19
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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