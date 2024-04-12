Удод Василий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения06.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
Отец: Удод Иоанн Григорьевич
Мать: Удод Евдокия Афанасьевна
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Крещение
06.07.1903
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1903г. запись № 90, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Климент Иоаннович Иороз и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно