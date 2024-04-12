Удод Василий Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Василий Иоаннович

Удод Василий Иоаннович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: Удод Иоанн Григорьевич

Мать: Удод Евдокия Афанасьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Крещение
06.07.1903
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1903г. запись № 90, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Климент Иоаннович Иороз и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close