Удод Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1903

Сын: Удод Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Григорьевич

Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Марфа Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Григорьевич

ГАЗО,Ф-5593-3-778,м/к-1905г.лист № 11,зап.№ 19
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Иоанн Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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