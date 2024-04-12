Удод Евдокия Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
06.07.1903
Отец ребёнка: Удод Иоанн Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1903г.запись № 90, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
22.02.1905
Дочь: Марфа Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Григорьевич
ГАЗО,Ф-5593-3-778,м/к-1905г.лист № 11,зап.№ 19
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно