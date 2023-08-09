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(Удод) Марфа Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

22.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
22.02.1905

Отец: Удод Иоанн Григорьевич

Мать: Удод Евдокия Афанасьевна

ГАЗО,Ф-5593-3-778,м/к-1905г.лист № 11,зап.№ 19
Крещение
22.02.1905
Троицкая церковь с.Петропавловки,1905г лист № 11,.запись № 19 ГАЗО , Ф -Р5593-3-778 кадр № 0562 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Климентий Иоаннович Мороз и жена крестьянина из с.Басани Андрея... Показать все
Смерть
Неизвестно