(Удод) Марфа Иоанновна
Место рождения
Дата рождения22.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1905
Отец: Удод Иоанн Григорьевич
Мать: Удод Евдокия Афанасьевна
ГАЗО,Ф-5593-3-778,м/к-1905г.лист № 11,зап.№ 19
Крещение
22.02.1905
Троицкая церковь с.Петропавловки,1905г лист № 11,.запись № 19 ГАЗО , Ф -Р5593-3-778 кадр № 0562 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Климентий Иоаннович Мороз и жена крестьянина из с.Басани Андрея... Показать все
Смерть
Неизвестно