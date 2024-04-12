Удод Дементий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1823
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
07.08.1823
Отец: Удод Григорий Филиппович
Мать: Удод Дарья Иоанновна
Рождение ребёнка
18.09.1837
Дочь: Рудь София Дементьевна
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Бракосочетание
До 01.11.1842
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Удод Григорий Дементьевич
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Васса Дементиева
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Удод /унтер Офицер/ Андрей Дементьевич
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.02.1862
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Макрина Дементьевна
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
23.05.1867
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна
Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Смерть
После 1881
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно