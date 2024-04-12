Удод Дементий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Дементий Григорьевич

Удод Дементий Григорьевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

07.08.1823

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1823

Отец: Удод Григорий Филиппович

Мать: Удод Дарья Иоанновна

Рождение ребёнка
18.09.1837

Дочь: Рудь София Дементьевна

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Бракосочетание
До 01.11.1842

Жена: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Удод Григорий Дементьевич

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Васса Дементиева

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод /унтер Офицер/ Андрей Дементьевич

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.02.1862

Сын: Удод Тимофей Дементьевич

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Макрина Дементьевна

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
23.05.1867

Сын: Удод Иоанн Дементьевич

Мать ребёнка: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Смерть
После 1881
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close