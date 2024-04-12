Удод Иоанн Дементьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.05.1867
Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Крещение
23.05.1867
Троицкая церковь | Godparents:Петропавловские крестьяне: Родион Дорофеевич Мальцев и Иоанн Нестерович Крыстка
Бракосочетание
После 1874
Жена: Удод Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1881
Дочь: Феодосия Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Татьяна Ивановна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно