Удод / Одуд / (Иванченкова) Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод / Одуд / (Иванченкова) Ксения Игнатьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1837

Дочь: Рудь София Дементьевна

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Бракосочетание
До 01.11.1842

Муж: Удод Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Удод Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1854

Дочь: Васса Дементиева

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод /унтер Офицер/ Андрей Дементьевич

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1862

Сын: Удод Тимофей Дементьевич

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Макрина Дементьевна

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
23.05.1867

Сын: Удод Иоанн Дементьевич

Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич

Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Смерть
Неизвестно
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