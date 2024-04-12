Удод / Одуд / (Иванченкова) Ксения Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
18.09.1837
Дочь: Рудь София Дементьевна
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Бракосочетание
До 01.11.1842
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Удод Григорий Дементьевич
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1854
Дочь: Васса Дементиева
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Удод /унтер Офицер/ Андрей Дементьевич
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1862
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Макрина Дементьевна
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
23.05.1867
Отец ребёнка: Удод Дементий Григорьевич
Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Смерть
Неизвестно