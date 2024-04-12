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Удод Тимофей Дементьевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

20.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1862

Отец: Удод Дементий Григорьевич

Мать: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1862г.зап.№ 34, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Крещение
21.02.1862
Троицкая церковь,м/к-1862г.зап.№ 34, ГАЗО, Ф - 5593-2-1084 | Godparents:Петропавловский крестьянин Удод Марк Родионович
Бракосочетание
26.10.1881

Жена: Удод Пистимея Иоанновна

Рождественская церковь м/к 1881г.зап.№ 61, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
17.01.1886

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Удод Пистимея Иоанновна

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно
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