Удод (Гаркушина) Пистимея Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
26.10.1881
Рождественская церковь м/к 1881г.зап.№ 61, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
17.01.1886
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Удод Тимофей Дементьевич
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно