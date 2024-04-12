(Удод) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

17.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1886

Отец: Удод Тимофей Дементьевич

Мать: Удод Пистимея Иоанновна

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Крещение
17.01.1886
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Иосиф Иосифович Руденкр и Владимира Плеваки жена - Мария Стефановна.
Смерть
Неизвестно
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