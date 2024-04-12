(Удод) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1886
Отец: Удод Тимофей Дементьевич
Мать: Удод Пистимея Иоанновна
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090
Крещение
17.01.1886
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.,зап.№ 26, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Иосиф Иосифович Руденкр и Владимира Плеваки жена - Мария Стефановна.
Смерть
Неизвестно