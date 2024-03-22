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Удод Григорий Дементьевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Удод Дементий Григорьевич

Мать: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Бракосочетание
До 1874

Жена: Удод Екатерина Иоанновна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Удод Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна

Рождение ребёнка
11.11.1886

Дочь: Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Плевако Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1904

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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