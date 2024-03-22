Удод Григорий Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
До 1874
Жена: Удод Екатерина Иоанновна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна
Рождение ребёнка
11.11.1886
Дочь: Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Плевако Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1904
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Удод Екатерина Иоанновна
Смерть
Неизвестно