Удод Екатерина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Екатерина Иоанновна

Удод Екатерина Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1874

Муж: Удод Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Удод Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
11.11.1886

Дочь: Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Плевако Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1904

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close