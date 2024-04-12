Плевако (Удод) Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Марья Иоанова
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Гликерия Иоанновна
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1903
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Татьяна Иоанновна
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Бракосочетание
22.10.1906
Рождественская церковь,м/к-1906г.,зап.№ 42, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Плевако Петр Иоанов
Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич
Смерть
Неизвестно