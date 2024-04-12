Плевако (Удод) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плевако (Удод) Марина Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Удод Григорий Дементьевич

Мать: Удод Екатерина Иоанновна

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Марья Иоанова

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Плевако Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Гликерия Иоанновна

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Плевако Кирилл Иоаннович

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Татьяна Иоанновна

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Плевако Иоанн Васильевич

Рождественская церковь,м/к-1906г.,зап.№ 42, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Плевако Петр Иоанов

Отец ребёнка: Плевако Иоанн Васильевич

Смерть
Неизвестно
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