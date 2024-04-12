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Плевако Иоанн Васильевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

31.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Марья Иоанова

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Плевако Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: Гликерия Иоанновна

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Плевако Кирилл Иоаннович

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Татьяна Иоанновна

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Бракосочетание
22.10.1906

Жена: Плевако Марина Григорьевна

Рождественская церковь,м/к-1906г.,зап.№ 42, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Плевако Петр Иоанов

Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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