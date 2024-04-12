(Удод) Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

11.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1886

Отец: Удод Григорий Дементьевич

Мать: Удод Екатерина Иоанновна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Крещение
11.11.1886
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Андрей Иоаннович Мороз и Федора Иоанновича Тарановского - жена Дарья Терентьевна
Смерть
Неизвестно
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