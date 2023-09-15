(Удод) Феодосия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1881
Отец: Удод Иоанн Дементьевич
Мать: Удод Татьяна Ивановна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Крещение
28.08.1881
Троицкая церковь с.Петропвловки м/к 1881г. зап.№ 73, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Удод Харитон Кондратьевич и Мина Родионовича Мальцова жена - Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно