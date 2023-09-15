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(Удод) Феодосия Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

28.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1881

Отец: Удод Иоанн Дементьевич

Мать: Удод Татьяна Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Крещение
28.08.1881
Троицкая церковь с.Петропвловки м/к 1881г. зап.№ 73, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Удод Харитон Кондратьевич и Мина Родионовича Мальцова жена - Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
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