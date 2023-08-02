Шкода Феодор Онисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1821
Жена: (Удод) Мария Григориева
Рождение ребёнка
19.12.1822
Мать ребёнка: (Удод) Мария Григориева
Рождение ребёнка
01.09.1837
Дочь: (Шкода) Устиния Феодорова
Мать ребёнка: (Удод) Мария Григориева
Смерть
Неизвестно