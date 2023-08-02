Шкода Феодор Онисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Феодор Онисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1821

Жена: (Удод) Мария Григориева

Рождение ребёнка
19.12.1822

Сын: Шкода Игнатий Феодоров

Мать ребёнка: (Удод) Мария Григориева

Рождение ребёнка
01.09.1837

Дочь: (Шкода) Устиния Феодорова

Мать ребёнка: (Удод) Мария Григориева

Смерть
Неизвестно

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