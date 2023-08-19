(Удод) Гликерия Фомина
Место рождения
Дата рождения12.05.1840
Дата смерти12.09.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1840
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Удод Евфросиния Никитина
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Крещение
19.05.1840
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,ГАЗО Ф - 246-1-44,кадр № 0891. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловки: Ефим Матвеевич Мешков и жена его Евфросинья Александровна Одинц... Показать все
Смерть
12.09.1842