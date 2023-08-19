(Удод) Гликерия Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Гликерия Фомина

Место рождения

Петропавловка

Дата рождения

12.05.1840

Дата смерти

12.09.1842

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1840

Отец: Удод Фома Филиппов

Мать: Удод Евфросиния Никитина

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Крещение
19.05.1840
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,ГАЗО Ф - 246-1-44,кадр № 0891. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловки: Ефим Матвеевич Мешков и жена его Евфросинья Александровна Одинц... Показать все
Смерть
12.09.1842
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