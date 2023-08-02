Удод (Лебедева) Евфросиния Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Лебедева) Евфросиния Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1827

Сын: Удод Василий Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Вербовое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: Лукия Фомина

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Удод Даниил Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
12.05.1840

Дочь: Гликерия Фомина

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Бракосочетание
До 1840

Муж: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод Григорий Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Удод Филипп Фомин

Отец ребёнка: Удод Фома Филиппов

Смерть
Неизвестно
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