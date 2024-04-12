Удод Филипп Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Удод Евфросиния Никитина
Бракосочетание
25.01.1881
Жена: Феодосия Андреевна
Троицкая церковь с.Троицкогого м/к 1881г.зап.№ 11,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089.
Рождение ребёнка
13.10.1881
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
28.10.1885
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Удод Лука Филиппович
Мать ребёнка: Феодосия Андреевна
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Смерть
Неизвестно