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Удод Лука Филиппович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

07.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903

Отец: Удод Филипп Фомин

Мать: Феодосия Андреевна

Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Крещение
07.07.1903
Троицкая церковь , м/к 1903г.лист № 7,зап.№ 20, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1098 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Опошки Зиньковского уезда Полтавской губ.Россия : Андрей Петрович Багрий и жена Павла Лезю... Показать все
Смерть
Неизвестно
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