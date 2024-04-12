(Каминская) Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Каминская) Феодосия Андреевна

(Каминская) Феодосия Андреевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1881

Муж: Удод Филипп Фомин

Троицкая церковь с.Троицкогого м/к 1881г.зап.№ 11,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089.
Рождение ребёнка
13.10.1881

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин

Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Удод Зотик Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин

Рождение ребёнка
28.10.1885

Сын: Удод Терентий Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин

Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Удод Лука Филиппович

Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин

Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close