(Каминская) Феодосия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Бракосочетание
25.01.1881
Муж: Удод Филипп Фомин
Троицкая церковь с.Троицкогого м/к 1881г.зап.№ 11,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089.
Рождение ребёнка
13.10.1881
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин
Рождение ребёнка
28.10.1885
Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин
Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Удод Лука Филиппович
Отец ребёнка: Удод Филипп Фомин
Троицкая церковь м/к 1903г.лист № 7, зап.№ 20, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1098
Смерть
Неизвестно