Удод Терентий Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1885
Отец: Удод Филипп Фомин
Мать: Феодосия Андреевна
Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Крещение
28.10.1885
Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники: Сидор Павлович Елисеев и Иоанна Дорофеевича Назаренко жена - Гликерия Андреевна
Смерть
Неизвестно