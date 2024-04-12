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Удод Терентий Филиппович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

28.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1885

Отец: Удод Филипп Фомин

Мать: Феодосия Андреевна

Троицкая церковь ,м/к-1885г. лист № 35,зап.№ 171, ГАЗО , Ф - 5593-2-1090
Крещение
28.10.1885
Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники: Сидор Павлович Елисеев и Иоанна Дорофеевича Назаренко жена - Гликерия Андреевна
Смерть
Неизвестно
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