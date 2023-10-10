(Удод) Параскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения13.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881
Отец: Удод Филипп Фомин
Мать: Феодосия Андреевна
Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-2-1098. | Godparents:Воронежской губ.Бирючинского уезда с.Алексеевки крестьянин Степан Георгиевич Прокопенко и Петропавловского крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно