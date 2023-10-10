(Удод) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Параскева Филипповна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

13.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881

Отец: Удод Филипп Фомин

Мать: Феодосия Андреевна

Рождественская церковь м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 137, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-2-1098. | Godparents:Воронежской губ.Бирючинского уезда с.Алексеевки крестьянин Степан Георгиевич Прокопенко и Петропавловского крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно
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