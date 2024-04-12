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Удод Григорий Фомин

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Удод Сикликития Карповна

Рождение
Около 1855

Отец: Удод Фома Филиппов

Мать: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Удод Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна

Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Удод Сикликития Карповна

Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Смерть
Неизвестно
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