Удод Сикликития Карповна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
Около 1835
Муж: Удод Григорий Фомин
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Фомин
Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Смерть
Неизвестно