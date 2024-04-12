Удод Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти22.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Удод Григорий Фомин
Мать: Удод Сикликития Карповна
Бракосочетание
12.01.1892
Жена: Удод Мария Федоровна
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1892г. лист № 0141,запись № 2, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1070
Рождение ребёнка
Около ?.12.1904
Мать ребёнка: Удод Мария Федоровна
Смерть
22.02.1905
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Троицкая церковь с.Петропавловки , м/к 1905г.,запись № 9, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0584.
Похороны
23.02.1905