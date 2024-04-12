(Удод) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

13.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1879

Отец: Удод Григорий Фомин

Мать: Удод Сикликития Карповна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Крещение
13.02.1879
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1879г. зап.,№ 36, ГАЗО , Ф - 5593-2-1088,лист № 609.. | Godparents:Крестьяне с.Петропавловског :Удод Иван Дементьевич и Ивана Радионовича Назаренко жена - Агафь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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