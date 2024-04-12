(Удод) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1879
Отец: Удод Григорий Фомин
Мать: Удод Сикликития Карповна
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1879г .зап.№ 36,ГАЗО , Ф - 5593-2-1988 лист № 609.
Крещение
13.02.1879
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1879г. зап.,№ 36, ГАЗО , Ф - 5593-2-1088,лист № 609.. | Godparents:Крестьяне с.Петропавловског :Удод Иван Дементьевич и Ивана Радионовича Назаренко жена - Агафь... Показать все
Смерть
Неизвестно