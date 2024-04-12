(Удод) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881
Отец: Удод Григорий Фомин
Мать: Удод Сикликития Карповна
Рождественская церковь,м/к-1881г лист № 66,.зап.№ 158, ЦГИАК/Киев/,Ф - 5593-12-1089
Крещение
19.12.1881
Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники:Иван Дементьевич и Захария Парфенова Овчаренко-жена Марфа Онисимова
Смерть
Неизвестно