Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
01.09.1920
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Матрона Никаноровна
Рождение ребёнка
14.05.1924
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Матрона Никаноровна
Запись № 219 сделана 25.05.1924г. ЗАГСом Ольгинского Волисполкома
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно