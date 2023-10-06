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Ярош Мария Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Ярош Давид Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1878

Сын: Ярош Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880

Сын: Ярош Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Ярош Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Ярош Елисавета Васильевна

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1886

Сын: Ярош Тарасий Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Ярош Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1889

Сын: Ярош Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Ярош Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
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