Ярош Мария Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1875
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1878
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880
Сын: Ярош Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1882
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Ярош Елисавета Васильевна
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1886
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Ярош Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1889
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Ярош Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Ярош Василий Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя