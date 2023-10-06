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Ярош Иван Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.01.1880

Дата смерти

20.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1880

Отец: Ярош Василий Логгинович

Мать: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Ярош Ульяна Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1907

Дочь: Ярош Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Ярош Ульяна Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1909

Дочь: Ярош Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Ярош Ульяна Матвеевна

Киев, Киевский уезд
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
20.07.1911
Киев, Киевский уезд
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