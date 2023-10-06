Ярош Иван Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.01.1880
Дата смерти20.07.1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1880
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1906
Жена: Ярош Ульяна Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1907
Дочь: Ярош Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Ярош Ульяна Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1909
Дочь: Ярош Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Ярош Ульяна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.1911