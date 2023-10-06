Ярош (Ярош) Стефанида Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.11.1907
Дата смерти26.11.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907
Отец: Ярош Иван Васильевич
Мать: Ярош Ульяна Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.11.1907
Черниговская губерния, Российская империя