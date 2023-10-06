Ярош (Ярош) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош (Ярош) Стефанида Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.11.1907

Дата смерти

26.11.1907

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1907

Отец: Ярош Иван Васильевич

Мать: Ярош Ульяна Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.11.1907
Черниговская губерния, Российская империя
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