Ярош (Фесюн) Ульяна Матвеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1885
Отец: Фесюн Матвей Павлович
Мать: Фесюн Наталия Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1906
Муж: Ярош Иван Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1907
Дочь: Ярош Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Ярош Иван Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1909
Дочь: Ярош Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ярош Иван Васильевич
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно