Ярош (Фесюн) Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош (Фесюн) Ульяна Матвеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1885

Отец: Фесюн Матвей Павлович

Мать: Фесюн Наталия Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1906

Муж: Ярош Иван Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1907

Дочь: Ярош Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Ярош Иван Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1909

Дочь: Ярош Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Ярош Иван Васильевич

Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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