Фесюн Наталия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесюн Наталия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1885

Дочь: Ярош Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1887

Сын: Фесюн Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1889

Сын: Фесюн Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1890

Дочь: Бородавка Стефанида Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Евлампия Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1894

Дочь: Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Фесюн Анисия Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1898

Дочь: Устиния Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Фесюн Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Фесюн Савва Матвеевич

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1905

Сын: Фесюн Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесюн Матвей Павлович

Смерть
Неизвестно
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