Фесюн Наталия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1885
Дочь: Ярош Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1887
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1889
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1890
Дочь: Бородавка Стефанида Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Евлампия Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1894
Дочь: Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: Фесюн Анисия Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1898
Дочь: Устиния Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.01.1901
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1903
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1905
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1907
Дочь: Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Фесюн Матвей Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно