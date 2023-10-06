Фесюн Михаил Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.11.1887
Дата смерти28.06.1900
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1887
Отец: Фесюн Матвей Павлович
Мать: Фесюн Наталия Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.06.1900
Черниговская губерния, Российская империя