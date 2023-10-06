Фесюн Григорий Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.01.1901
Дата смерти11.10.1918
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Отец: Фесюн Матвей Павлович
Мать: Фесюн Наталия Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
11.10.1918
Черниговское наместничество Российская империя