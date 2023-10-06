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Фесюн Григорий Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

11.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Фесюн Матвей Павлович

Мать: Фесюн Наталия Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
11.10.1918
Черниговское наместничество Российская империя
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