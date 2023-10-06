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Фесюн Василий Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.03.1889

Дата смерти

29.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1889

Отец: Фесюн Матвей Павлович

Мать: Фесюн Наталия Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.01.1895
Черниговская губерния, Российская империя
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