Бородавка (Фесюн) Стефанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Фесюн) Стефанида Матвеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1890

Отец: Фесюн Матвей Павлович

Мать: Фесюн Наталия Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1910

Муж: Бородавка Кирилл Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1911

Сын: Бородавка Никита Кириллович

Отец ребёнка: Бородавка Кирилл Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Бородавка Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Бородавка Кирилл Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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