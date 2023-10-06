Бородавка (Фесюн) Стефанида Матвеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1890
Отец: Фесюн Матвей Павлович
Мать: Фесюн Наталия Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1911
Сын: Бородавка Никита Кириллович
Отец ребёнка: Бородавка Кирилл Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1913
Сын: Бородавка Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Бородавка Кирилл Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно