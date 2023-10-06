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Бородавка Кирилл Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884

Отец: Бородавка Матвей Семенович

Мать: Бородавка Василиса Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1910

Жена: Бородавка Стефанида Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1911

Сын: Бородавка Никита Кириллович

Мать ребёнка: Бородавка Стефанида Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Бородавка Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Бородавка Стефанида Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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