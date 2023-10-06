Бородавка (Бесараб) Василиса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Бесараб) Василиса Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1876

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1877

Сын: Бородавка Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1879

Сын: Бородавка Емельян Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881

Дочь: Бородавка Ефросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Бородавка Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Бородавка Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1889

Сын: Бородавка Игнатий Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.01.1913
Черниговская губерния, Российская империя
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