Бородавка (Бесараб) Василиса Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1877
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1879
Сын: Бородавка Емельян Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881
Дочь: Бородавка Ефросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1884
Сын: Бородавка Кирилл Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1885
Сын: Бородавка Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1889
Сын: Бородавка Игнатий Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.01.1913
Черниговская губерния, Российская империя