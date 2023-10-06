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Бородавка Василий Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1885

Отец: Бородавка Матвей Семенович

Мать: Бородавка Василиса Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907

Жена: Бородавка Анастасия Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бородавка Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бородавка Анастасия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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