Бородавка Василий Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бородавка Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бородавка Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно