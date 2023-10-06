Бородавка (Прощенко) Анастасия Трофимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бородавка Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бородавка Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно