Бородавка (Прощенко) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Прощенко) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1885

Отец: Прощенко Трофим Саввович

Мать: Прощенко София Игнатьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907

Муж: Бородавка Василий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бородавка Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бородавка Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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