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Бородавка Игнатий Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889

Отец: Бородавка Матвей Семенович

Мать: Бородавка Василиса Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1902

Жена: Бородавка Мотрона Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1904

Сын: Бородавка Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Бородавка Карп Игнатьевич

Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Бородавка Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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