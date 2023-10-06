Бородавка Игнатий Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1904
Сын: Бородавка Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908
Сын: Бородавка Карп Игнатьевич
Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1910
Сын: Бородавка Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: Бородавка Мотрона Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно